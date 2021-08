Spaventoso incendio in corso in via lago Patria a Giugliano, sulla fascia costiera. Fiamme alte si sono alzate in una nota concessionaria di auto. Sul posto i vigili del fuoco, allertati dai residenti della zona spaventati sia dalle fiamme che dagli scoppi. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l’origine dell’incendio.

