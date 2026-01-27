Ha un malore vicino al commissariato a Pozzuoli, salvato da 4 agenti

PUBBLICITÀ

Determinante il pronto intervento di quattro agenti della Polizia di Stato che hanno salvato la vita a un anziano colto da un improvviso malore a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, nel primo pomeriggio di martedì 27 gennaio un uomo di circa 80 anni si trovava a passeggiare in piazza Italo Balbo, a pochi passi dal commissariato di Polizia, quando si è improvvisamente accasciato al suolo perdendo conoscenza. La scena non è sfuggita a quattro poliziotti impegnati in un servizio di pattugliamento nella zona, che sono intervenuti senza esitazione.

Gli agenti hanno immediatamente avviato le manovre di primo soccorso, praticando anche un prolungato massaggio cardiaco, coordinandosi telefonicamente con gli operatori del 118. Nel frattempo hanno messo in sicurezza l’area, allontanando i numerosi passanti che si erano fermati attorno all’uomo. Grazie alla rapidità e alla prontezza dell’intervento, l’anziano – risultato successivamente affetto da problemi cardiaci – ha ripreso conoscenza. Poco dopo è stato preso in carico dai sanitari del 118, giunti sul posto, e trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti.

