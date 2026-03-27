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Il grande cuore di Napoli, trova portafogli con 440 euro e lo restituisce

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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portafogli trovato napoli
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Un gesto semplice, ma tutt’altro che scontato, che restituisce fiducia e valore alla quotidianità. A Napoli, nei pressi di Corso Meridionale, un uomo ha trovato un portafogli con dentro 440 euro e lo ha riconsegnato alla legittima proprietaria senza chiedere nulla in cambio.

Protagonista della vicenda è Giuseppe Alviti, presidente dell’Associazione nazionale Guardie Giurate e attivista sindacale.

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Il ritrovamento vicino alla posta

L’episodio è avvenuto a pochi passi dal Centro Direzionale. Alviti era appena uscito dall’ufficio postale di Corso Meridionale, dove aveva saldato un debito personale, quando ha notato il portafogli a terra.

All’interno non solo il denaro, ma anche i documenti di una donna di 75 anni, residente poco distante, in via Pavia.

La restituzione immediata

Senza esitazioni, Alviti si è recato direttamente presso l’abitazione dell’anziana per restituirle tutto. I 440 euro contenuti nel portafogli rappresentavano la pensione appena ritirata dalla donna.

Grande la sorpresa e la gratitudine dei familiari, che non si aspettavano un gesto così rapido e spontaneo.

“Niente ricompensa”

Nonostante l’offerta di una ricompensa – prevista anche per legge – Alviti ha rifiutato qualsiasi somma, scegliendo di non accettare nemmeno il 10% che gli sarebbe spettato.

Un comportamento che ha colpito la famiglia della 75enne e che rappresenta un esempio concreto di senso civico.

Un segnale di legalità

In un periodo spesso segnato da episodi di segno opposto, la storia assume un valore simbolico: un piccolo grande gesto di onestà, capace di ricordare quanto la legalità passi anche dalle azioni quotidiane.

 

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