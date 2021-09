Incidente stradale poco fa a Giugliano, a scontrarsi in via Vittorio Veneto un ragazzo in sella ad uno scooter e una vettura. Ad averla la peggio è stato il giovane centauro, trasportato in ospedale. Ha riportato una ferita alla testa da cui usciva sangue ma era cosciente quando l’ambulanza lo ha portato in ospedale per le cure del caso. Non è in pericolo di vita.

RESTA AGGIORNATO, VISITA IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI.IT O SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.