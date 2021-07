Invecchiato e ingrassato, scalpore per la foto di Berlusconi con Donnarumma

“É sempre un onore e un privilegio incontrare il Presidente Berlusconi”. Questa la frase che Gigio Donnarumma ha scritto postando sui social la foto con Silvio Berlusconi. Una foto in cui i due si mostrano rilassati, il portiere della Nazionale in pantaloncini mentre il presidente Berlusconi tutto in nero. Nel buen retiro della Costa Smeralda Gigi Donnarumma portierone della nazionale campione d’Europa è andato a salutare il suo ex patron, Silvio Berlusconi, in questi giorni a Villa Certosa per una vacanza.

Silvio Berlusconi e la foto che preoccupa

Tantissime le reazioni dopo la pubblicazione della foto da parte del portiere della Nazionale, eroe di Wembley. “Ma davvero è lui?? Come è invecchiato ed ingrassato”, scrivono gli utendi sui social.

Il Corriere della Sera titola così questa mattina: “Donnarumma a casa Berlusconi”. L’ex portiere rossonero, che non ha rinnovato con il Milan e si è trasferito al PSG, ha pubblicato ieri una foto su Instagram in compagnia di Silvio Berlusconi, ex presidente del club di via Aldo Rossi e attuale numero uno del Monza. “È sempre un onore e un privilegio incontrare il Presidente Berlusconi” il messaggio di Gigio che accompagna l’immagine.

I commenti degli utenti alla foto

Tantissimi i like (circa 300 mila) e i commenti da parte dei tifosi, soprattutto rossoneri. C’è chi scrive: “Ho fatto otto volte zoom per vedere se fosse effettivamente Berlusconi”, oppure chi ironizza: “E’ un po’ ingrassato il presidente, sembra più Lino Banfi”. E non manca chi non ha ancora digerito l’addio al Milan da parte di Donnarumma e punge: “Sei passato da casa sua per vedere se ti offriva 13 milioni di euro all’anno per andare al Monza in Serie B?”.

Barbara: “Grazie Donnarumma. I miei figli non sono mai stati così emozionati”

Era presente anche Barbara Berlusconi che ha postato una foto di Gigio con i suoi figli, scrivendo: “Grazie infinite Donnarumma. I miei figli non sono mai stati così emozionati!!!”.