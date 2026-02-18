La nota del Monaldi: “Il piccolo Domenico non è compatibile con un nuovo trapianto”

PUBBLICITÀ

L’Azienda Ospedaliera dei Colli ha comunicato che si è concluso il consulto tra gli esperti delle principali strutture italiane specializzate nel trapianto di cuore pediatrico, convocati per valutare le condizioni del piccolo Domenico, ricoverato al Monaldi in seguito al trapianto di un cuore “bruciato”.

Il confronto collegiale, spiegano dall’ospedale, ha permesso una valutazione condivisa e il più possibile approfondita del quadro clinico. Dopo le verifiche effettuate direttamente al letto del paziente e l’analisi degli ultimi esami strumentali, i medici hanno stabilito che le condizioni attuali del piccolo non sono compatibili con un nuovo trapianto di cuore.

La Direzione Strategica dell’Azienda ha già informato il Centro Nazionale Trapianti dell’esito della valutazione. Nella nota ufficiale, l’ospedale esprime inoltre “la più sincera vicinanza alla famiglia”, che è stata prontamente aggiornata sulla decisione, in un momento definito “così difficile”.

La nota dell’ospedale

