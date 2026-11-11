L’accordo tra clan sull’estorsione natalizia: “Ho risolto con i Contini”

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Il reggente del clan Vincenzo Pagano e Giovanni Annunziata avrebbero costretto un imprenditore a pagare un’estorsione da 50mila euro in occasione delle feste natalizie in arrivo. Fondamentali per le indagini della Procura di Napoli sono state le intercettazioni disposte contro gli indagati e membri di vertice della mala di Volla e Casalnuovo. “Il fatto dei capannoni… Ora e altri più cinquanta a Natale. Ho risolto già tutte le cose con i Contini“, così Annunziata avrebbe informato il suo complice nel settembre 2023.

Il clan Veneruso infiltrato negli appalti pubblici

Le attività investigative contro il clan Veneruso hanno riguardato anche gli appalti e gli affidamenti nel Comune di Volla, nei settori della gestione dei rifiuti, della manutenzione del verde pubblico, della sicurezza sul lavoro e della riscossione dei tributi locali; i servizi ambientali del Comune di Casoria; l’affidamento per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Somma Vesuviana, nell’ambito del quale sarebbero emersi condizionamenti degli atti di gara e nella valutazione delle offerte. Inoltre, nel Comune di Cercola si sarebbe verificato un episodio di istigazione alla corruzione relativo all’affidamento del servizio di conferimento, smaltimento e recupero della frazione umida dei rifiuti urbani.

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Dalle indagini sarebbero anche emersi rapporti tra esponenti del clan Veneruso, pubblici funzionari e imprenditori operanti nei settori ambientale e sanitario, i quali avrebbero beneficiato dell’influenza del gruppo criminale, contribuendo in cambio al suo sostentamento.