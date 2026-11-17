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Domani sarà il giorno dell’ultimo saluto a Luigi Fusco, il ragazzo di 19 anni morto in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto a Ponticelli martedì scorso 10 novembre.

Domani, mercoledì 18 novembre, familiari, amici e quanti gli hanno voluto bene si ritroveranno nella chiesa di Sant’Antonio, a Cercola, per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.

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Come annunciato attraverso il manifesto funebre, la salma giungerà in chiesa alle ore 10, mentre il rito religioso sarà celebrato alle 10.30. A dare il triste annuncio sono la mamma Lucia, il papà Pasquale, i nonni, gli zii, i cugini, gli amici e tutti i parenti.

Luigi Fusco morto nell’incidente a Ponticelli, domani l’ultimo saluto al 19enne

Luigi Fusco ha perso la vita martedì 10 novembre in un grave incidente stradale verificatosi in via Carlo Miranda, nel quartiere Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. Il 19enne, conosciuto anche come Genny, era alla guida di una moto di grossa cilindrata quando si è verificato lo scontro con un’utilitaria condotta da un ventenne.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale, l’automobile stava effettuando una svolta a sinistra per immettersi in una strada laterale. Dopo l’impatto, la moto ha proseguito la propria corsa finendo contro un palo dell’illuminazione pubblica. Il giovane è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’Ospedale del Mare, dove è deceduto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate.

La Polizia Locale ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati e si procede per l’ipotesi di omicidio stradale nei confronti del conducente dell’automobile, mentre gli investigatori sono chiamati a verificare le manovre e la velocità dei mezzi.