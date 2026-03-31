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Lutto a Villaricca, Eugenio Urzo trovato senza vita dal padre: aveva 36 anni

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Lutto a Villaricca, Eugenio Urzo trovato senza vita dal padre: aveva 36 anni
Lutto a Villaricca, Eugenio Urzo trovato senza vita dal padre: aveva 36 anni
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Si trovava nel terreno agricolo di famiglia a Nocelleto, nel comune di Carinola, intento a raccogliere la frutta destinata alla vendita nella sua attività di Villaricca, come faceva abitualmente. Poi, all’improvviso, è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. È morto così Eugenio Urzo, 36 anni, commerciante e titolare insieme al padre del negozio “La Boutique della Frutta” a Villaricca.

A fare la tragica scoperta sarebbe stato proprio il padre, che nel primo pomeriggio, intorno alle 14, ha trovato il figlio ormai privo di vita. L’uomo, sconvolto dall’accaduto, avrebbe accusato a sua volta un malore per lo shock. Eugenio Urzo lascia la moglie e due figli piccoli.

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