Lutto nel Casertano, mamma Cecilia muore a 45 anni

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La comunità di Sessa Aurunca è distrutta dal dolore per la scomparsa di Cecilia Messia. La 45enne è deceduta all’ospedale San Camillo di Roma, dove era ricoverata poiché lottava contro una grave malattia. Cecilia ha lasciato il marito e un figlio con i quali abitava a Roma per motivi di lavoro. I funerali sono stati fissati per stamattina alle ore 11:30 nella Parrocchia della Natività di Maria, situata in via Bravetta a Roma. Al termine della cerimonia, la salma sarà tumulata nel cimitero di Sessa Aurunca. “Ciao dolce amica mia ….vola serena tra gli angeli”, scrive l’amica Carolina.