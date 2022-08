Mamma, papà e figlio salvati a Varcaturo: gioia sul lido Hawaii

Stamattina sono stati salvati 3 bagnanti dalla furia del mare di Varcaturo. Durante il suo turno di lavoro il giovane bagnino, Emanuele Palmiero, ha notato le difficoltà vissute dalla mamma, dal papà e dal figlio che stavano dimenandosi tra le onde. Inoltre l’uomo ha cercato di tenere a galla la consorte, ma tutti hanno ingerito acqua nel tentativo di rimanere a galla.

L’addetto al salvataggio 17enne, immediatamente, ha allertato uno dei proprietari del lido Hawaii, il 33enne Pasquale Granata, e insieme si sono tuffati in mare con il pattino per soccorrere la famiglia. La difficile impresa è stata condotta anche con l’ausilio di un altro bagnante. Solo dopo enormi sforzi le persone in difficoltà sono state portate a riva: tanto spavento e molta acqua ingerita, ma, fortunatamente, i bagnanti sono in buone condizioni.