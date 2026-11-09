Traffico di droga e affari con camorra e ‘ndrangheta: i nomi dei 12 arrestati

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Operazione antidroga dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Benevento, che, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, hanno eseguito 12 misure cautelari nei confronti di altrettante persone ritenute appartenenti a un’organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti tra le province di Benevento e Avellino, in particolare nella Valle Caudina e nella Valle del Vitulanese. Il gip del Tribunale di Napoli ha disposto 9 arresti in carcere e 3 ai domiciliari, contestando, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, tra cui cocaina, hashish e marijuana, ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo gestiva diverse piazze di spaccio tra Montesarchio e i comuni limitrofi. Per recuperare il denaro dai clienti insolventi, gli indagati avrebbero utilizzato metodi coercitivi e intimidatori. I canali di approvvigionamento della droga sarebbero stati garantiti attraverso contatti con esponenti di clan del Napoletano e del Salernitano, oltre che con appartenenti ad alcune cosche della ‘ndrangheta calabrese.

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Le attività di stoccaggio, taglio, pesatura e confezionamento delle sostanze stupefacenti sarebbero state effettuate all’interno di abitazioni private e garage. Un negozio di prodotti sanitari e ortopedici sarebbe stato invece utilizzato come copertura per organizzare riunioni operative, custodire il denaro e scambiare messaggi criptati. Dalle indagini sarebbero inoltre emersi frequenti contatti tra gli indagati ed esponenti della criminalità organizzata locale, che si sarebbero occupati delle intimidazioni finalizzate al recupero dei crediti legati alla compravendita di droga.

I nomi delle 12 persone raggiunte dalle misure cautelari

In carcere sono finiti Sabatino Ciambriello, Vincenzo Colavecchia, Salvatore De Maria, Michele Di Costanzo, Bartolomeo Di Matola, Roberto Marino, Carmelo Libero Parrella, Pietro Parrella ed Eugenio Perone.

Agli arresti domiciliari sono stati invece sottoposti Benito Raffaello Colavecchia, Giuseppe D’Ambra e Marilena Pisano.

Le persone coinvolte sono gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati contestati. Le responsabilità dovranno essere accertate nel corso del procedimento giudiziario.

Gli approvvigionamenti a Scampia

I canali di approvvigionamento della droga di Vincenzo Colavecchia sono risultati diversi, atteso che l’indagato cercava di selezionare in qualità che fosse adeguata al target di clienti che si vantava di avere professionisti, tra cui medici e avvocati. Grazie ad alcune intercettazione del 7 luglio 2023 è stato possibile ricostruire una fornitura di 1 kg di cocaina di Colavecchia da Scampia.