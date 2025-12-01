Morta la cantante lirica Maristella Mariani, fatale il malore durante un concerto a Nola

PUBBLICITÀ

Il mondo artistico e musicale della provincia di Frosinone è in lutto per la scomparsa di Maristella Mariani, 48 anni, originaria di Castrocielo. La cantante lirica, molto apprezzata a livello nazionale, è deceduta dopo un improvviso malore che l’aveva colpita nei giorni scorsi mentre si trovava a Nola, in provincia di Napoli, impegnata nella sua attività operistica.

Trasferita d’urgenza all’ospedale di Caserta, Maristella non si è più ripresa. Venerdì parenti, amici, colleghi e l’intera comunità del suo paese si sono riuniti nella chiesa di Santa Lucia per darle l’addio. A rendere ancora più toccante la cerimonia sono stati i colleghi musicisti, che con il loro contributo hanno voluto omaggiare l’artista. In un ultimo gesto di straordinaria generosità, la famiglia ha autorizzato la donazione degli organi, così come lei stessa aveva desiderato: un modo per continuare a essere luce per altre persone. I suoi occhi azzurri, simbolo della bellezza che ha sempre coltivato e trasmesso, continueranno a donare speranza.

PUBBLICITÀ

Docente presso l’Istituto Bragaglia di Frosinone, direttrice di coro e soprano molto stimata, Maristella Mariani era una figura di riferimento nel panorama musicale della provincia e non solo. Numerosi i messaggi di vicinanza e cordoglio giunti alla famiglia. Il sindaco di Castrocielo, Gianni Fantaccione, ha scritto: “Oggi è un giorno triste per la nostra comunità. È venuta a mancare una voce del canto, una stella della musica, la nostra stella”.

Anche il vescovo Gerardo Antonazzo ha voluto esprimere il proprio dolore: “Profondo cordoglio nella diocesi per la morte di Maristella Mariani, nipote del sacerdote don Alberto e figura molto vicina alla comunità ecclesiale. Il suo legame con le comunità parrocchiali era segnato anche dal servizio che svolgeva come soprano, attraverso la musica e il canto liturgici, nei quali esprimeva con passione la propria fede”.