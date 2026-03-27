Napoli, al Palazzo di Giustizia i Mercatini di Pasqua: i prodotti realizzati dai detenuti

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Il Palazzo di Giustizia “Alessandro Criscuolo” di Napoli ospiterà, lunedì prossimo 30 marzo, i Mercatini di Pasqua, un’iniziativa che coniuga tradizione, solidarietà e impegno sociale. Dalle 9 alle 14, in Piazza Coperta, saranno esposti e messi in vendita prodotti pasquali realizzati all’interno di istituti penitenziari del Distretto. Parteciperanno all’iniziativa la Casa di Reclusione “G.B. Novelli” di Carinola, la Casa Circondariale “Giuseppe Salvia” di Poggioreale, la Casa Circondariale “F. Uccella” di Santa Maria Capua Vetere, insieme alle cooperative sociali “Generazione Libera” e “L’uomo e il legno”.



I visitatori potranno acquistare una ricca selezione di specialità dolciarie tipiche della tradizione pasquale: dalle colombe artigianali alla pastiera napoletana, dalla torta caprese a biscotti, cannoli, polacche aversane e uova di cioccolato. I prodotti – realizzati dai detenuti – provengono dal laboratorio artigianale “I Farinati” e dalla pasticceria “Pink House”, realtà che collaborano attivamente con il sistema penitenziario.

Saranno disponibili anche articoli derivanti da coltivazioni agricole, espressione di percorsi che valorizzano la produzione sostenibile, tra cui confetture di agrumi realizzate in collaborazione con l'”Azienda Agricola Rusciano”. Saranno inoltre esposti lavori artistici in creta, frutto del laboratorio “Evasioni Creative”, presso l’istituto “G. Salvia” di Poggioreale, a cura del maestro Lello Esposito. L’iniziativa rappresenta non solo un’opportunità per acquistare prodotti di alta qualità, ma anche un importante momento di incontro e riflessione sul valore del lavoro come strumento fondamentale di inclusione e reinserimento sociale.

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