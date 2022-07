Napoli, considerato il re delle truffe: anche la Cassazione ‘salva’ Vaccaro

Colpo di scena in Cassazione e per il presunto re delle truffe Vincenzo Vaccaro. L’uomo era stato arrestato con l’accusa di essere parte di un sistema di finte compravendite di immobili di lusso. Per Vaccaro (che stava già beneficiando dei domiciliari ) è arrivata una buona notizia dalla Corte di Cassazione che, accogliendo le argomentazioni del suo legale, l’avvocato Giuseppe Perfetto, ha stabilito un nuovo pronunciamento presso il tribunale del Riesame relativamente al piano cautelare.

Falsi biglietti della Lottomatica, ancora un duro colpo all’inchiesta che, un mese e mezzo fa portò tre persone in manette. Il tribunale del Riesame (VIII sezione) ha infatti annullato l’ordinanza di custodia cautelare per Vincenzo Vaccaro (uno dei tre arrestati, gli altri erano Mirko Del Prete, anche per lui ordinanza annullata nei giorni scorsi leggi qui e Pierpaolo Improta). L’uomo è stato scarcerato, merito soprattutto dell’abile strategia difensiva del suo legale, l’abile avvocato Giuseppe Perfetto, che è riuscito a smontare l’impianto accusatorio. I tre erano stati accusati di aver architettato un geniale marchingegno per spillare soldi a ingenui cittadini: secondo l’accusa vendevano, in cambio di una percentuale tra il 20 e il 30 per cento, biglietti fasulli di vincita Vlt della Lottomatica. I tre rispondevano di ricettazione, truffa e associazione.

Il difensore di Vaccaro aveva rilevato l’incompetenza per territorio del gip di Santa Maria Capua Vetere a favore di quello di Napoli e in tal modo, decorsi i termini, il giudice aveva dichiarato la perdita di efficacia della custodia cautelare per tutti e tre (leggi qui l’articolo). Dopo dieci giorni circa la procura di Napoli aveva chiesto una nuova misura cautelare, misura che veniva emessa dal gip di Napoli. Il Riesame ha invece ribaltato nuovamente tutto con Vaccaro che è stato subito scarcerato.