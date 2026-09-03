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Napoli, lo scooter non è pronto e spara al meccanico: fermato il ‘pistolero’

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Far West al centro storico di Napoli, il motorino non è pronto e spara al meccanico
Far West al centro storico di Napoli, il motorino non è pronto e spara al meccanico
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Probabilmente non aveva pazienza a sufficienza per aspettare un po’ di tempo in più, e ha ben pensato di sparare al meccanico, “reo” di non potergli consegnare in tempi brevi lo scooter.

Il malcapitato, centrato da un proiettile al piede sinistro, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini, da cui è stato dimesso qualche ora più tardi senza conseguenze irreversibili.

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L’allarme è scattato intorno alle 18.30 di ieri, mercoledì 2 settembre. È a quell’ora infatti che la polizia ha ricevuto la segnalazione di un uomo ferito a colpi di arma da fuoco in un’officina di via Salvator Rosa, a due passi dal Museo Archeologico Nazionale. I riscontri non si sono fatti attendere. Individuata la vittima, che nel frattempo era stata trasportata in ospedale, gli agenti ne hanno subito raccolto la testimonianza.

L’uomo ha quindi spiegato di essere stato ferito da un cliente al culmine di una lite scoppiata per futili motivi: la mancata consegna del motorino all’istante. Le indagini sul caso sono adesso condotte dai poliziotti del commissariato Dante che, raccolta la deposizione della vittima, si sono subito lanciati alla ricerca del pistolero.

Il 42enne, individuato, è stato posto in stato di fermo indiziato di delitto per tentato omicidio e possesso di arma da fuoco. Per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale, in attesa di comparire davanti al giudice per le indagini preliminari per l’udienza di convalida del provvedimento.

 

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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