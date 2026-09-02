Omicidio Tufano, scarcerato il 15enne della paranza del Mercato

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Lascerà l’istituto penale minorile dove era recluso A.P. uno dei minori coinvolti, e condannati, per l’omicidio di Emanuele Tufano, il 15enne ucciso durante un conflitto a fuoco tra una paranza di piazza Mercato e una della Sanità. È stato infatti discusso presso il tribunale di Napoli un appello verso il rigetto riguardante un’istanza di sostituzione di misura cautelare da Istituto penale minorile a comunità per A.P., uno dei minori condannati per l’omicidio del 15enne.

Il tribunale del Riesame ha accolto le argomentazioni dei legali del giovane, gli avvocati Mauro Zollo e Roberto Saccomanno, disponendo che il giovane sia ristretto in una comunità. In precedenza il gip originariamente rigettò l’appello ma questa volta la linea della difesa ha avuto la meglio. Il giovane è stato condannato in primo grado a sette anni e quattro mesi: l’appello è previsto per il prossimo ottobre.

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Gli omicidi Tufano e Durante

La svolta nelle indagini era arrivata a maggio dello scorso anno, quando carabinieri e polizia eseguirono in una sola notte sedici arresti per due omicidi: quello di Emanuele Tufano, giovane incensurato, e quello di Emanuele Durante, ritenuto erroneamente l’artefice di una trappola contro gli amici del rione Sanità.

Il tribunale della camorra ne aveva infatti decretato la morte. In entrambi i casi le indagini hanno fatto centro, individuando in tempi piuttosto brevi i componenti dei gruppi armati entrati in azione il 24 ottobre 2024, giorno della morte del minorenne, e i due autori dell’agguato del 15 marzo 2025 al 20enne di Forcella, che un mese prima aveva detto alla madre una frase inquietante: «Mamma, morirò presto, non dimenticartelo».