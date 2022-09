“Papà picchia la mamma”, 12enne chiama i soccorsi e sventa l’aggressione

Succede a Firenze. Al centralino del 112 arriva una telefonata e l’operatrice risponde. All’altro capo del telefono c’è un bambino di 12 anni, con una richiesta d’aiuto: “Papà sta picchiando mamma“.

“Papà picchia la mamma”, il racconto dell’operatrice in un video diffuso dal presidente della regione Toscana

“E’ stata per me una grande emozione. Sono stata il primo anello della catena di emergenza aiutando un bambino“. A parlare, in un video diffuso dal presidente della Regione Eugenio Giani, è un’operatrice del 112 che ha ricevuto una telefonata drammatica e delicata. Dall’altro capo del telefono la voce di un bambino di circa 12 anni: “Aiutatemi, papà sta picchiando la mamma“.

Il sangue freddo dell’operatrice e il coraggio del bambino hanno sventato un’aggressione che poteva rivelarsi fatale

Si stava consumando un dramma familiare e l’operatrice ha mantenuto il sangue freddo: “Il bambino è stato molto bravo, gli ho detto di stare tranquillo e in pochissimo ci ha dato tutti i riferimenti per poter raggiungere la casa“. Intuendo cosa stava succedendo l’operatrice non ha perso tempo e ha passato la telefonata, come avviene in questi casi, alle forze dell’ordine. L’aggressione è stata sventata e il video mostra l’importanza del team che gestisce il 112 e che fa da centrale per tutte le richieste di soccorso e di aiuto che arrivano da tutta la Toscana.