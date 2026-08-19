Paura a San Giorgio a Cremano, 62enne si barrica in casa: negoziatori sul posto

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Un uomo di 62 anni si è arreso dopo circa quattro ore di trattative con il negoziatore dei carabinieri, dopo essersi barricato in casa a San Giorgio a Cremano, armato di pistola. A lanciare l’allarme era stato il fratello, preoccupato per non avere sue notizie. L’uomo aveva minacciato chi cercava di convincerlo a uscire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, coordinati dalla Procura. Alla fine il 62enne ha aperto la porta ed è uscito scosso, ma non più agitato. Le motivazioni del gesto restano ancora da chiarire.