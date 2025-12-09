PUBBLICITÀ
Prima la fuga e poi un inseguimento tra le strade di Pozzuoli: preso 39 enne

Redazione Internapoli
Prima la fuga e poi un inseguimento tra le strade di Pozzuoli. Davide de Felice, 39enne della zona già noto alle forze dell’ordine, arrestato per detenzione di droga e resistenza.
È sera quando i carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli, impegnati in un servizio antidroga, notano una macchina con dentro un uomo già conosciuto. Scatta l’alt. L’uomo non si ferma. Parte l’inseguimento tra le strade della città. I militari riescono a fermarlo e perquisirlo. Durante il tragitto il 39enne si era disfatto di due dosi di hashish poi recuperate. Scattano i controlli anche presso l’abitazione. All’interno trovato un cellulare utilizzato per organizzarsi con gli acquirenti ed un quaderno dove l’uomo riportava tutta la sua attività illecita.
L’uomo è stato trasferito in carcere ed è ora in attesa di giudizio.

