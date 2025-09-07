PUBBLICITÀ
Prima la lite poi gli spari, due persone ferite in provincia di Napoli

Notte di sangue in provincia di Napoli e in particolare a Quarto quando intorno alle 2 i carabinieri della locale tenenza e della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti a via I maggio per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che un 23enne di Marano di Napoli e un 46enne del posto sarebbero stati aggrediti da almeno 3 persone dopo una lite nata forse per motivi di viabilità.
A un certo punto, durante la colluttazione, un individuo avrebbe estratto una revolver.
L’uomo, impugnata l’arma, avrebbe prima colpito alla testa il 23enne per poi esplodere diversi colpi. Un colpo ha preso di striscio la nuca del 23enne. I tre individui si sarebbero poi allontanati.
Vittime dimesse dall’ospedale di Pozzuoli con prognosi rispettivamente di 10 e 15 giorni.
Indagini in corso da parte dei carabinieri anche al fine di accertare l’esatta dinamica della vicenda

