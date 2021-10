Ieri pomeriggio una notizia terribile ha sconvolto la comunità di Quarto: è morto Valentino Vitale in seguito ad un malore. L’uomo era molto conosciuto in città per la sua attività, infatti, il gruppo La Voce di Quarto ha voluto ricordarlo così: “Per alcuni era solo “Valentino delle fotocopie”, per la sua trentennale attività in via Pietrabianca nelle adiacenze della piazza Santa Maria, a Quarto chi non ha mai fatto una stampa, una fotocopia da Valentino…“. I funerali del commerciante 60enne sono previsti per domattina alle 10.45 alla parrocchia Santa Maria Libera Nos a Scandais a Quarto.

LE DEDICHE PER VALENTINO

“Per tanti era il 𝐆𝐢𝐠𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐁𝐮𝐨𝐧𝐨, un Uomo sempre pronto a regalare un sorriso, un consiglio, una soluzione…piemontese di origine ma quartese da #SEMPRE…una presenza, una figura, una vera “istituzione” locale: tra il parroco, il barbiere, il farmacista c’è lui 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨…𝐓𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐩𝐨 𝐋𝐚 𝐕𝐨𝐜𝐞 𝐝𝐢 𝐐𝐮𝐚𝐫𝐭𝐨 𝐬𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐢𝐧𝐠𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐚𝐥 𝐝𝐨𝐥𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐕𝐈𝐓𝐀𝐋𝐄-𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒𝐈 𝐚𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐠𝐢𝐮𝐧𝐠𝐚𝐧𝐨 𝐥𝐞 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨𝐠𝐥𝐢𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐞𝐝 𝐢𝐥 𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐞𝐫𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐨𝐬𝐬𝐨“, conclude il post.