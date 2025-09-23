Quarto in lacrime per Vincenzo Montariello, il giovane strappato alla vita da un brutto male

PUBBLICITÀ

Un ragazzo dolce, sensibile, educato,generoso, strappato alla vita troppo presto nel fiore dei suoi anni. E’ lutto a Quarto per la morte di Vincenzo Montariello, 32enne dell’area flegrea, scomparso a causa di un male incurabile. Tante le dediche sui social per Vincenzo.

“Ciao fratello,

È difficile trovare le parole per salutarti…Parto col dirti che mi mancherai un casino.Dio solo sa cosa abbiamo condiviso in 22 anni di amicizia , praticamente tutto.Dal giocare a calcio nei parchi, a fare i filoni a scuola, e a dormire insieme già da piccoli.poi in giro per lavoro , sempre con mille risate e sempre a prenderla con ironia, con quella leggerezza che solo tu sapevi avere. Non dimenticherò mai ciò che mi hai dato.Vivrai per sempre nei miei pensieri sei stato e sarai sempre con me !!

Il bene che ci siamo voluti ha creato un legame da fratelli.Mi hai sempre raccomandato di fare le scelte giuste, sane. difficile descrivere il dolore che hai lasciato.È come se si fosse aperto un vuoto che non si può colmare.Ieri ti ho chiamato… ma non mi hai risposto.Volevo sentirmi dire che stava andando bene, come mi avevi promesso due settimane fa…ma purtroppo non è andata come speravamo. oggi proprio tu, mi hai insegnato una delle lezioni più dureChe il domani non è promesso a nessuno”.

……

Dove la trovo ora quella tua leggerezza, quel modo di sdrammatizzare tutto?Solo a sentirti mi tiravi su il morale.Fammi una promessa, fratello… e tanto mi basta .. Ogni tanto nei miei pensieri, nella mia immaginazione… vieni a trovarmi.Portami quella leggerezza che solo tu sapevi darmi. Da te ho imparato tanto sei stato un uomo con una disciplina unica

Non ti dimenticherò mai.Ti voglio bene.Che la terra ti sia lieve.

Ciao Enzo ,Ciao fratello mio 💔”

“Abbiamo avuto una piccola parentesi lavorativa,(MARSIGLIA SOUTHAMPTON CADIZ) ci siamo divertiti eri sempre con il sorriso stampato in faccia eri una persona solare.. stamattina ho saputo della brutta notizia, non ci sono commenti e parole per tutto questo, l’unica cosa che posso dirti vai a sorridere insieme agli altri ANGELI R.I.P VINCÈ…. Vincenzo Montariello”