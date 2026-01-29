PUBBLICITÀ
HomeCronacaRaid da Capitolo Pizza a Palma Campania, ladri in fuga con la...
CronacaCronaca locale

Raid da Capitolo Pizza a Palma Campania, ladri in fuga con la cassa e 10 centesimi

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Raid da Capitolo Pizza a Palma Campania, ladri in fuga con la cassa e 10 centesimi
Raid da Capitolo Pizza a Palma Campania, ladri in fuga con la cassa e 10 centesimi
PUBBLICITÀ

Ha dell’assurdo quanto accaduto a Palma Campania. Nella notte alcuni banditi hanno fatto irruzione da Capitolo Pizza portando via la cassa all’interno della quale c’erano solo… 10 centesimi. La pizzeria era infatti in ferie ed era quindi chiusa da diversi giorni. Ciò non ha fermato i malviventi che hanno comunque messo a segno il raid. Notevoli i danni subiti dall’attività, decisamente superiori al bottino portato via dai ladri. Il furto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Il filmato verrà messo a disposizione delle forze dell’ordine, al lavoro per cercare di individuare quanto prima i responsabili e consegnarli alla giustizia.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati