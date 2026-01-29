Raid da Capitolo Pizza a Palma Campania, ladri in fuga con la cassa e 10 centesimi

PUBBLICITÀ

Ha dell’assurdo quanto accaduto a Palma Campania. Nella notte alcuni banditi hanno fatto irruzione da Capitolo Pizza portando via la cassa all’interno della quale c’erano solo… 10 centesimi. La pizzeria era infatti in ferie ed era quindi chiusa da diversi giorni. Ciò non ha fermato i malviventi che hanno comunque messo a segno il raid. Notevoli i danni subiti dall’attività, decisamente superiori al bottino portato via dai ladri. Il furto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Il filmato verrà messo a disposizione delle forze dell’ordine, al lavoro per cercare di individuare quanto prima i responsabili e consegnarli alla giustizia.