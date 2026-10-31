Rapina da Expert ad Ercolano: minacciano i dipendenti e scappano con gli iPhone

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Ieri sera i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti nel centro commerciale “Le Pendici” a via Sacerdote Cozzolino Benedetto per una rapina. Poco prima almeno 3 uomini incappucciati e armati di pistola hanno fatto irruzione all’interno dei magazzini del punto vendita Expert. Hanno minacciato i dipendenti e preso svariati smartphone marca Apple e tablet per poi fuggire. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Indagini in corso.