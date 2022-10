Regala sciarpe agli alunni per far fronte all’inverno e al caro energia, l’iniziativa del sindaco nel salernitano

Per far fronte alla crisi energetica e al freddo invernale, il Comune di Sant’Arsenio regala maglie, cappelli e scaldacollo agli studenti delle scuole.

Il sindaco di Sant’Arsenio regala sciarpe e maglioni agli studenti per far fronte al caro energia e al freddo invernale

La decisione è stata assunta dal sindaco del piccolo centro del Salernitano, Donato Pica, per venire incontro all’abbassamento delle temperature in classe, disposto a seguito del “Decreto Bollette”. Che, ha come scopo quello di far risparmiare sui consumi energetici, a causa della crisi del gas e della guerra in Ucraina. Infatti, con un emendamento ha stabilito che la temperatura negli uffici pubblici e nelle scuole quest’inverno non dovrà superare 19 gradi centigradi. E, inoltre, non dovrà scendere sotto i 27 gradi in estate. Il Municipio di Sant’Arsenio, quindi, ha deciso di farsi carico di una piccola spesa per aiutare i suoi studenti ad affrontare un inverno che sarà più freddo del solito.

Stanziati 2600 euro per l’acquisto di maglie di pile e scaldacollo

Una decisione che però in alcuni centri, soprattutto delle zone interne della Campania, come nel caso di Sant’Arsenio, può arrecare qualche disagio agli studenti e ai professori. Il comune, infatti si trova ai margini del Parco Nazionale del Cilento e d’inverno, soprattutto nei periodi più freddi tra dicembre e febbraio, in queste zone, si arriva anche a temperature sotto lo zero. Da qui, la decisione del primo cittadino che ha stanziato 2.600 euro in bilancio per acquistare maglie pesanti e sciarpe per gli allievi delle scuole materne, primarie (ex elementari) e secondarie inferiori (ex scuole medie). Con questi soldi, quindi, il Comune comprerà 67 maglie di pile rosse per le scuole materne, 139 maglie blu per le scuole primarie, 127 cappelli scalda collo verdi per le scuole secondarie inferiori. (Fanpage)