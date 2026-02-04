PUBBLICITÀ
Rosario Coppola ucciso ad Arzano, era in auto con un amico

Agguato a colpi d’arma da fuoco nel pomeriggio di oggi ad Arzano, in via Sette Re. Il bilancio è di un morto e un ferito grave. L’episodio si è verificato in pieno centro abitato, gettando nel panico i residenti della zona.
Il morto si chiama Rosario Coppola mentre il ferito Antonio Persico ricoverato a Giugliano

I carabinieri della tenenza di Arzano e della sezione operativa di Casoria sono intervenuti poco fa in via sette re per colpi d’arma fuoco.

Un 52enne e un 25enne sono stati feriti da colpi d’arma da fuoco mentre si trovavano in auto. Il 52enne è stato ferito al dorso ed è morto sul colpo, il più giovane è stato ferito al braccio. indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.

Il 25enne è ricoverato nell’ospedale di Giugliano in Campania.

