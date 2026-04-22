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Scippa il cellulare alla turista sul 151 a Napoli, borseggiatore rintracciato e arrestato

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Scippa il cellulare alla turista sul 151 a Napoli, borseggiatore rintracciato e arrestato
Scippa il cellulare alla turista sul 151 a Napoli, borseggiatore rintracciato e arrestato
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Prosegue l’attività di contrasto ai reati predatori da parte della Polizia Locale di Napoli. Nella giornata di ieri, martedì 21 aprile, gli agenti dell’Unità Operativa Chiaia hanno tratto in arresto un uomo di 46 anni, cittadino italiano con numerosi precedenti specifici, responsabile del furto con destrezza di un telefono cellulare ai danni di una turista francese.

L’episodio si è consumato a bordo di un autobus della linea 151. Il malvivente, approfittando della folla, è riuscito a sottrarre con estrema abilità lo smartphone dalla tasca della vittima senza che quest’ultima se ne accorgesse immediatamente. Una volta sceso dal mezzo, il soggetto ha tentato di far perdere le proprie tracce nelle vie limitrofe.

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Scippa il cellulare alla turista sul 151 a Napoli, borseggiatore ‘tradito’ dalla geolocalizzazione

Gli agenti della pattuglia di Chiaia sono intervenuti tempestivamente a seguito della segnalazione. Grazie all’utilizzo della geolocalizzazione in tempo reale del dispositivo, gli operatori sono riusciti a tracciare con precisione i movimenti del sospettato, intercettandolo e bloccandolo definitivamente in via Arcoleo.

Lo smartphone è stato recuperato e restituito alla turista, la quale ha espresso profonda gratitudine e parole di elogio per l’efficienza e la prontezza dimostrata dagli agenti.

L’autore del furto è stato trattenuto e, nella mattinata odierna, è stato sottoposto a processo per direttissima. L’Autorità Giudiziaria, convalidando l’operato della Polizia Locale, ha condannato l’uomo alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione.

L’operazione si inserisce nel quadro del potenziamento dei controlli nelle aree a maggiore afflusso turistico, volto a garantire la sicurezza urbana e il decoro della città.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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