Scontro armato tra le ‘paranze’, bloccati 7 ragazzi a Napoli

Riguardano 7 ragazzi , tra cui diversi minorenni appartenenti a due gruppi rivali del centro di Napoli, i provvedimenti precautelari emessi dall’autorità giudiziaria (procura dei minorenni e Dda di Napoli) in relazione alla sparatoria avvenuta la notte tra l’11 e il 12 dicembre scorsi nei pressi di piazza Carolina, a pochi passi da piazza del Plebiscito.

I fermi (cinque finora quelli notificati tra venerdì e sabato scorsi dalla Squadra Mobile di Napoli che ne deve notificare altri due ad altrettanti indagati al momento irreperibili) riguardano 4 ragazzi di un gruppo criminale dei Quartieri Spagnoli e 3 invece appartenenti alla zona del Pallonetto.

Nel raid a colpi d’arma da fuoco, secondo quanto emerso dalle indagini della Polizia di Stato, in realtà hanno preso parte più di sette persone e l’identificazione dei giovani rimasti ignoti è in corso. Il gruppo dei Quartieri Spagnoli è lo stesso ritenuto responsabile dell’agguato che ha visto coinvolto Umberto Catanzaro.