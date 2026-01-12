PUBBLICITÀ
Far West tra ‘paranze’ a Napoli, ragazzino punta 2 pistole contro lo scooter

Il frame riportato da TgrCampania
L’ultimo episodio di violenza tra ragazzini si è consumato nella notte tra sabato e domenica nei pressi da Piazza del Gesù a Napoli. Inizialmente 17enne viene avvicinato da un gruppetto, ne nasce una lite per futili motivi, viene aggredito e ferito al volto finendo al Vecchio Pellegrini. La polizia risale all’identità di uno degli aggressori: si tratta di un 15enne che è stato rintracciato a casa sua e denunciato.

TgrCampania ha riportato dettagli sul raid che si è consumato la notte del 12 dicembre a Piazza Carolina. Un gruppo di fuoco spara contro due persone: tutti giovanissimi, vittime e aggressori. Le telecamere di videosorveglianza restituiscono 12 minuti di scene terribili tra i Quartieri Spagnoli e il Pallonetto di Santa Lucia.

Il frame del ragazzino con le pistole in pugno

C’è anche un frame, pubblicato sulle pagine del decreto di fermo, in cui si vede uno dei protagonisti puntare 2 pistole contro uno scooter in corsa. La Polizia ha fermato 4 persone, 3 minorenni e 1 maggiorenne: si cercano altri 2 minorenni. Oggi gli interrogatori per la convalida dei fermi.

Scontro armato tra le ‘paranze’, bloccati 7 ragazzi a Napoli

