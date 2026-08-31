Sequestrate armi a Marcianise, c’è anche un fucile con il mirino

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La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un 56enne, ritenuto responsabile di detenzione clandestina di armi, munizioni ed esplosivi. L’attività è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marcianise, a seguito di un’articolata attività info-investigativa che ha portato all’esecuzione di una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo.

Nel corso dell’operazione, alla presenza della moglie del 56enne, i poliziotti hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro armi, munizionamento, ordigni artigianali e ulteriore materiale esplodente, occultati all’interno di alcuni locali di ampie dimensioni nella disponibilità dell’indagato. Considerata la particolare natura e pericolosità degli ordigni di fabbricazione artigianale rinvenuti, è stato richiesto l’intervento di una squadra di artificieri della Polizia di Stato, che ha provveduto alle operazioni necessarie per la messa in sicurezza, il sequestro e la successiva distruzione del materiale.

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Ultimate le attività di polizia giudiziaria, l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato per gli adempimenti di rito. Al termine dell’attività, d’intesa con il pubblico ministero di turno, il 56enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.