Sequestrato un quintale di sigarette, arrestato il custode a Salerno

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I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno sequestrato, nei giorni scorsi, oltre 100 chilogrammi di tabacchi lavorati di contrabbando, rinvenuti all’interno di un container situato in un’area di parcheggio e deposito del capoluogo, procedendo all’arresto di un uomo di circa 50 anni, per le ipotesi di contrabbando di tabacchi lavorati in quantitativo superiore a 15 chilogrammi convenzionali, nonché di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Il risultato è stato ottenuto dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Eboli nell’ambito di una più ampia attività di servizio eseguita nella città di Salerno in materia di contrasto al lavoro nero. I prodotti del tabacco sono risultati privi del previsto contrassegno dello Stato italiano e recanti indicazioni in lingua straniera.

Le verifiche eseguite hanno inoltre evidenziato anomalie nei sistemi di identificazione, tra cui l’assenza, su parte delle confezioni, del codice identificativo univoco e la ripetizione dei medesimi codici su più pacchetti, facendo così emergere ulteriori ipotesi di contraffazione e ricettazione. Al termine delle operazioni, i Finanzieri hanno sottoposto a sequestro oltre 5.000 pacchetti di sigarette di varie marche, per un peso complessivo convenzionale pari a circa un quintale.

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