Rinviato lo sgombero del palazzo a Napoli, si cerca un’alternativa abitativa

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E’ stato rinviato il programmato sgombero di un palazzo in piazza Miraglia a Napoli di proprietà dell’ordine religioso dei ‘Servi di Maria’ e occupato da anni da alcune famiglie povere, anziani ammalati e donne sole. L’appello lanciato dagli occupanti, sostenuti da ‘Sportello Casa’ e ‘Diritto all’abitare’, ha richiamato in piazza sin dalle prime ore del mattino centinaia di studenti e gente comune in segno di solidarietà con gli occupanti.

Sul posto anche uno spiegamento di polizia che, giunti sul posto, hanno trovato gli occupanti barricati in casa. Dopo alcune ore si è deciso di soprassedere allo sgombero con l’obiettivo di trovare una sistemazione abitativa per i pochi che sono rimasti nella struttura.

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“La mobilitazione solidale di studenti, attivisti e abitanti – spiega una nota di ‘Sportello Casa’ – è riuscita ad ottenere il rinvio dello sgombero coatto degli abitanti che ancora restano nell’edificio e ceduto dall’ordine religioso a una società che vi realizzerà uno studentato privato. La mediazione di Regione e Comune ha portato a un nuovo tavolo interistituzionale in Prefettura per la prossima settimana che dovrà cercare soluzioni abitative oppure lo sgombero tornerà d’attualità“.

“Parliamo ormai – aggiunge la nota – di un numero esiguo di persone, due nuclei familiari e 5-6 altri abitanti in condizioni di grande vulnerabilità sociale ed economica. E’ incredibile che sia trasformata in questione di ordine pubblico quando esistono impegni formali e disattesi del comune di Napoli datati ormai otto anni”.

L’inizio dello sgombero dell’edificio di piazza Miraglia

Erano partite alle prime luci dell’alba le operazioni di sgombero dell’edificio di piazza Miraglia 391. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri per dare esecuzione allo sgombero, mentre davanti al palazzo si sono registrate le proteste di cittadini e attivisti contrari all’operazione. Momenti di tensione durante le operazioni, con alcuni residenti che hanno manifestato la propria rabbia per quanto sta accadendo.

Tra le voci della protesta anche quella di una donna che ha urlato agli agenti: «Ve la state prendendo con i bambini». La vicenda era già al centro delle polemiche nella giornata di ieri, quando comitati e abitanti avevano lanciato un appello per fermare lo sgombero, denunciando l’assenza di soluzioni abitative alternative per le famiglie coinvolte. L’immobile, di proprietà dell’Ordine religioso dei Servi di Maria, ospita persone che rischiano ora di ritrovarsi senza un tetto. I comitati avevano definito l’intervento un simbolo di una città sempre più escludente, chiedendo risposte concrete per le persone più vulnerabili. Questa mattina, nonostante la mobilitazione e gli appelli delle scorse ore, sono dunque iniziate le operazioni per liberare lo stabile.