Auto rubata e targa clonata, ladro si schianta durante la fuga

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Nelle scorse ore ad Udine si è verificato l’inseguimento tra una pattuglia dei carabinieri ed un’auto sospetta che si è schiantata contro un muro in via Tiepolo. L’uomo alla guida dell’auto che si è schiantata nelle scorse ore è un 27enne di origini albanesi residente in provincia di Padova. Egli è accusato di resistenza al pubblico ufficiale e ricettazione. Nelle prossime ore si presenterà dinanzi al giudice per il processo a suo carico con rito direttissimo. L’uomo, secondo la ricostruzione dei fatti non si sarebbe fermato al tentativo di alt imposto dai carabinieri nel corso di un controllo stradale. Da quel momento avrebbe iniziato una fuga insperata che si sarebbe tramutata in uno schianto.

Arrestato il conducente dell’auto, complici in fuga

Gli accertamenti dei militari hanno permesso di appurare che la vettura utilizzata durante la fuga era stata precedentemente rubata in Via Veneto e circolava con una targa clonata. All’interno dell’abitacolo sono stati rinvenuti denaro contante e oggetti preziosi. La provenienza dei beni è attualmente al vaglio degli investigatori che stanno verificando se ci possano essere altri episodi criminali collegati a ciò.

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A bordo dell’auto inizialmente viaggiavano tre persone, due delle quali però, a seguito dello schianto verificatosi sono riuscite a fuggire. Tutt’ora le forze dell’ordine sono sulle tracce degli altri due occupanti dell’automobile. Si sta disperatamente tentando di risalire alle identità dei due ricercati per poi ricostruire il ruolo di ciascuno nella vicenda.

L’episodio richiama alla mente quello analogo accaduto a Padova recentemente, dove due uomini erano stati denunciati dopo la scoperta di targhe alterne e strumenti da scasso all’interno di un’autovettura.