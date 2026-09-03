Sirene della polizia in via Oronzo Costa, pusher arrestata a Forcella

PUBBLICITÀ

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 35enne, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Oronzo Costa, all’angolo con Vico dei Candelari, hanno notato una donna che, in cambio di una banconota, stava cedendo qualcosa ad un altro soggetto che si è poi allontanato frettolosamente, facendo perdere le proprie tracce. Gli operatori, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato la prevenuta trovandola in possesso di 63 involucri di cocaina, 10 involucri di eroina e di 135 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, l’indagata è stata tratta in arresto dal personale operante.