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Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Antonio Siviero e Davide Cerrone, i due giovani arrestati per la sparatoria avvenuta ai baretti di Chiaia lo scorso aprile. I due, difesi dagli avvocati Luigi Poziello e Gandolfo Geraci, hanno sfilato dinnanzi al gip Fabrizia Fiore nel corso dell’interrogatorio di garanzia svoltosi presso il carcere di Secondigliano dove i due sono reclusi. La violenza era scoppiata per un litigio all’esterno di una discoteca di Chiaia tra un gruppo di giovani di Melito, legati da legami di parentela ai ras degli Amato-Pagano, e un rider che aveva notato come uno dei ragazzi del primo gruppo stesse importunando la sua ex. La sparatoria è stata ricostruita grazie ai sistemi di videosorveglianza e al lavoro certosino degli uomini della squadra mobile (guidata da Mario Grassia) e da quelli del commissariato San Ferdinando (guidato dal dirigente Stefano Losco). La ragazza importunata addirittura ha raccontato agli inquirenti che uno dei ragazzi di Melito arrivò a minacciarla direttamente:«Io ti sparo femmen e bon». Da brividi poi la testimonianza della vittima designata: «Improvvisamente notavo che due soggetti si portavano velocemente nella nostra direzione a bordo di uno scooter, forse un SH di colore chiaro ma non ne sono certo, percorrendo quindi via dei Mille per un breve tratto in contromano. I due soggetti, arrivati in prossimità del Suv di colore chiaro, si fermavano e il passeggero puntava nella mia direzione una pistola di medie dimensioni di colore nero ed esplodeva un primo colpo; immediatamente mi abbassavo dietro il Suv e in rapida sequenza ho sentito altri due spari… Credo di essere stato io l’obiettivo del raid».

L’amico della vittima

Della serata avvenuta nel locale di Chiaia ha parlato anche l’amico della vittima: «Di questi ragazzi non ricordo nulla, so solo che erano giovani e dentro la discoteca hanno aperto diverse bottiglie di champagne: avevano l’atteggiamento tipo dei personaggi che vogliono far capire che sono criminali o svegli, un po’ a “sistema”, cioè erano spavaldi, volevano essere notati».

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