Spaventoso schianto in moto in provincia di Napoli, muore ragazza di 23 anni

Incidente mortale questa notte a Nola, venerdì 5 agosto. Lo schianto, riporta binews.it, è avvenuto in via On. Napolitano all’incrocio con via Nazionale. A perdere la vita una ragazza di soli 23 anni di San Paolo Bel Sito, in provincia di Napoli. La giovane era in sella ad una moto il cui conducente, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo finendo per urtare la rotatoria e sbalzare per diversi metri, prima di schiantarsi vicino al muretto di un’abitazione.

I fatti sono accaduti attorno alle 3.30. Per la 23enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il conducente non ha invece riportato ferite gravi, ma è stato comunque portato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Nola per gli accertamenti del caso. Sul posto i Carabinieri della Radiomobile e gli agenti del Commissariato di Polizia di Nola. La salma della ragazza è stata sequestrata e trasportata al II Policlinico di Napoli.