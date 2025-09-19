PUBBLICITÀ
HomeCronacaStudentessa travolta e uccisa dal Suv, Saray Arias Fernandez era a Napoli...
CronacaCronaca localePrimo Piano

Studentessa travolta e uccisa dal Suv, Saray Arias Fernandez era a Napoli in Erasmus

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Studentessa travolta e uccisa dal Suv, Saray Arias Fernandez era a Napoli in Erasmus
Studentessa travolta e uccisa dal Suv, Saray Arias Fernandez era a Napoli in Erasmus
PUBBLICITÀ
Un tragico incidente stradale è avvenuto nella notte di oggi, 19 settembre. Una studentessa di 20 anni, qui in città nell’ambito del programma Erasmus, ha perso la vita dopo essere stata investita in Corso Umberto I. Come riporta il Mattino la vittima è Saray Arias Fernandez. 
L’incidente è avvenuto intorno alle ore 2:00, all’altezza del civico 87. La giovane studentessa spagnola stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da una Range Rover, guidata da un ragazzo di 18 anni. Le condizioni della ragazza sono apparse subito gravissime.
Soccorsa tempestivamente dal personale del 118, la studentessa è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove purtroppo è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. Sul luogo dell’incidente è intervenuta l’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli per eseguire i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Il conducente del veicolo è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici di rito per verificare l’eventuale stato di alterazione. La sua patente è stata ritirata e l’auto è stata posta sotto sequestro.

 

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati