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Un tatuaggio ballerino per dimostrare l’ostilità e poi la ritrovata fedeltà al ras emergente della Vanella Grassi. Spunta anche questo dettaglio dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Luigi Esposito, che ha parlato della gestione del clan di Secondigliano da parte di Fabio Chiricella Iazzetta. Già il 9 settembre 2024 il pentito aveva ricostruito l’ingresso suo e del fratello Camillo Esposito, ucciso in un agguato proprio qualche ore prima che segnò l’inizio della collaborazione di Luigi, nelle fila del gruppo criminale di Secondigliano.

La carriera dei fratelli Esposito nel clan della Vanella Grassi

Nel gennaio 2022 gli Esposito andarono a compiere un raid armato nel Lotto G e così ricevettero un’importante visita: «Dopo la “stesa”, fatta senza chiedere il permesso a nessuno, mio fratello fu avvicinato da Fabio Iazzetta, che gli chiese spiegazioni. Iazzetta ci apprezzò come persone e ci offrì di entrare nel clan della Vanella Grassi, promettendoci 1.000 euro al mese, senza fare niente, ma restando a disposizione. Noi accettammo, ma i soldi non arrivavano. Andammo quindi a chiedere spiegazioni, e Iazzetta disse: “Come non vi hanno pagato?”. Ci disse allora di aspettare fino al 4 luglio 2022, perché in quella data Gaetano Angrisano, Giuseppe Corcione e Antonio Coppola avevano la decisione della Cassazione su un loro ricorso, dopodiché la loro condanna sarebbe divenuta definitiva e si sarebbero dovuti costituire».

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Quell’atteso giorno, però, i tre ras si diedero alla latitanza: «Iazzetta ci promise, in quei giorni, 4.000 euro al mese a testa, poi venne dopo una settimana dicendoci che non avrebbe potuto darci più di 2.000 euro al mese, in quanto lui non aveva previsto che i tre, anziché costituirsi, si fossero dati latitanti. In questa occasione era presente anche Luigi Rosas, detto Zuppon’, ma chi parlava era Iazzetta, il quale aggiunse che avrebbe assunto il ruolo di capo quando e se avessero arrestato tutti e tre i predetti, e in particolare Angrisano e Coppola, i quali sono cugini tra loro. Aggiunse che, quando avrebbe assunto tale ruolo, ci avrebbe dato 4.000 euro a testa… Iazzetta aveva molta considerazione di noi, e mio fratello era a sua volta legatissimo a lui tanto da avere tatuato il nome di Iazzetta in petto e poi sul polso». Dal 10 agosto Camillo e Luigi Esposito iniziarono a essere stipendiati con 2mila euro ogni 10 del mese: i due erano armati con due pistole con le quali dovevano attendere gli ordini dei vertici.

Il nuovo-vecchio tatuaggio

Dalle dichiarazioni rese ai magistrati della Dda di Napoli dal collaboratore di giustizia, Iazzetta avrebbe organizzato anche una rapina al carico di cocaina destinato agli Amato-Pagano: il raid contro i narcos della ‘ndrangheta avvenne nell’aprile del 2023 grazie alla soffiata del broker Simone Bartirono. Per quel colpo Iazzetta avrebbe dato 40mila euro ai due fratelli, ma ben presto quei soldi vennero bruciati con le scommesse, provocando una crisi economica che Chiricella non avrebbe voluto o potuto risolvere, innescando una rottura con Camillo Esposito.

La tensione esplose dopo una videochiamata con Gaetano Petriccione, figlio del boss Salvatore, che avrebbe scaricato su Iazzetta la responsabilità dei mancati aiuti, e il successivo rifiuto di Chiricella di prestare a Camillo per 300 euro per pagare il noleggio di un’auto. «Mio fratello, che nel frattempo si era fatto cancellare il tatuaggio di Fabio Iazzetta che aveva sul petto, ebbe poi un chiarimento con Iazzetta, il quale disse che non era vero quello che aveva detto Gaetano Petriccione e che lui (Iazzetta, ndr) era tenuto a dare i soldi alla famiglia Petriccione e non poteva decidere diversamente, mentre loro avrebbero ben potuto “far uscire” una mesata anche per noi. Dopo questo chiarimento, mio fratello si è rifatto il tatuaggio di Fabio Iazzetta, ma sul polso», ha dichiarato Esposito.