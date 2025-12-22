Tenta di rubare in un appartamento ma cade dalle scale, ladro in manette a Quarto

PUBBLICITÀ

Ieri sera a Quarto, i carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato un 50enne cittadino georgiano irregolare sul territorio nazionale.

Durante la notte precedente, i carabinieri di Quarto insieme a quelli di Monte di Procida sono intervenuti a via Cimarosa, dove alcuni residenti avevano sorpreso l’uomo mentre tentava di introdursi in un appartamento. L’uomo, nel tentativo di fuggire, sarebbe caduto dalle scale per poi essere trasferito in ospedale. I carabinieri con il passare delle ore hanno ricostruito la vicenda e arrestato l’uomo, dimesso con una prognosi di 10 giorni, per poi trasferirlo in carcere. Deve rispondere di tentato furto aggravato e immigrazione clandestina.

