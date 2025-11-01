Tentato furto e spari a Quarto, banditi messi in fuga dal proprietario della villa

PUBBLICITÀ

Nella serata di ieri alcuni banditi hanno tentato di entrare in un villino a Quarto, in provincia di Napoli, ma sono stati messi in fuga dal proprietario dopo una breve colluttazione.

Dai primi accertamenti pare che i banditi abbiano esploso dei colpi d’arma da fuoco in aria durante la fuga per poi allontanarsi a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pozzuoli. I militari della Tenenza di Quarto hanno trovato e sequestrato due bossoli calibro 7,65 e una ricetrasmittente.

