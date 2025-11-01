PUBBLICITÀ
HomeCronacaTentato furto e spari a Quarto, banditi messi in fuga dal proprietario...
CronacaCronaca locale

Tentato furto e spari a Quarto, banditi messi in fuga dal proprietario della villa

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Tentato furto e spari a Quarto, banditi messi in fuga dal proprietario della villa
Tentato furto e spari a Quarto, banditi messi in fuga dal proprietario della villa
PUBBLICITÀ

Nella serata di ieri alcuni banditi hanno tentato di entrare in un villino a Quarto, in provincia di Napoli, ma sono stati messi in fuga dal proprietario dopo una breve colluttazione.

Dai primi accertamenti pare che i banditi abbiano esploso dei colpi d’arma da fuoco in aria durante la fuga per poi allontanarsi a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pozzuoli. I militari della Tenenza di Quarto hanno trovato e sequestrato due bossoli calibro 7,65 e una ricetrasmittente.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati