Tragico incidente in moto, Antonio e Domenico muoiono al ritorno dal compleanno

Antonio Mazzola di 27 anni e Domenico Schiavo di 22 anni sono morti a Palermo la scorsa notte in un incidente intorno alle 3, nel sottopassaggio di via Belgio, nella carreggiata in direzione di Catania.

Viaggiavano a bordo di una Kawasaki bianca che è finita contro il guard-rail. Sono giunte tre ambulanze e diverse auto della polizia che hanno chiuso per alcune ore anche strada. La moto su cui viaggiavano i due giovani è stata trovata distante dai corpi.

L’impatto è stato violentissimo. Una delle vittime, Antonio Mazzola, aveva appena festeggiato il suo 27esimo compleanno. Lavorava come sommelier professionista in un noto ristorante del centro storico di Palermo e collaborava anche con una struttura di San Nicola l’Arena. Con lui c’era Domenico Schiavo, 24 anni. Lavorava in un’agenzia di scommesse nei pressi dello Sperone.