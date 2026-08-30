Tragico schianto tra due auto sull’A16, Gaetano e Maria muoiono dopo l’impatto

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Due persone, un uomo e una donna rispettivamente di 60 e 50 anni, sono morte in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sull’A16 Napoli-Canosa, nel territorio del comune di Marigliano. La coppia, a bordo di una Smart, stava facendo ritorno a Napoli dove risiedeva nel quartiere di Poggioreale.

Secondo una prima ricostruzione della Polstrada di Avellino, intervenuta insieme agli operatori della società Autostrade e numerose ambulanze del 118, l’auto è stata tamponata violentemente da una Jeep Renegade che la seguiva e successivamente da un’altra auto. Per gli occupanti della Smart non c’è stato scampo: entrambi sono morti sul colpo.

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Su disposizione dell’autorità giudiziaria, le salme sono state trasferite al Policlinico della Federico II di Napoli. Per consentire la rimozione dei mezzi e le indagini, è stato chiuso per molte ore il transito tra i caselli di Pomigliano e Napoli est prima che la situazione tornasse alla normalità.

Incidente sull’A3 verso Salerno, un ferito dopo il tamponamento

Grave incidente stradale intorno alle 7 di stamane, primo lunedì del grande rientro post vacanziero sul raccordo che porta all’ingresso dell’autostrada A3, in direzione Salerno. Vi sarebbe almeno un ferito. Sul posto un’ambulanza.

L’incidente ha determinato vistosi rallentamenti, con una lunga coda di vetture.