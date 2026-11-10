Luigi Fusco morto nello schianto a Ponticelli, aveva 19 anni: “Che cumbinat, ce distrutt”

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Un grave incidente stradale si è verificato in via Carlo Miranda, nel quartiere Ponticelli, dove un giovane di 19 anni, Luigi Fusco, ha perso la vita a seguito delle ferite riportate in un incidente.

Terribile impatto auto-scooter a Ponticelli, Luigi muore dopo il ricovero in ospedale

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Locale, intervenuti con personale coordinato dalla Centrale Operativa, il giovane era alla guida di un motociclo di grossa cilindrata quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un impatto con un’autovettura utilitaria condotta da un ventenne. L’auto stava effettuando una manovra di svolta a sinistra per immettersi in una strada laterale. Dopo il primo urto, il motociclo ha proseguito la propria corsa terminando contro un palo dell’illuminazione pubblica.

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La violenza dell’impatto ha provocato la separazione del motociclo in due parti e la caduta del conducente a diversi metri di distanza. Il giovane, soccorso e trasportato in codice rosso presso l’Ospedale del Mare, è successivamente deceduto a causa delle gravi lesioni riportate. Sono attualmente in corso accertamenti documentali e tossicologici.

Entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro penale, ai sensi dell’articolo 354 del Codice di procedura penale, per consentire gli ulteriori accertamenti tecnici. La Polizia Locale procede per l’ipotesi di omicidio stradale, ai sensi dell’articolo 589-bis del Codice penale, che punisce la causazione colposa della morte di una persona in conseguenza della violazione delle norme sulla circolazione stradale.

La dinamica è tuttora al vaglio degli investigatori. Tra gli elementi da approfondire figurano la possibile velocità e le manovre dei veicoli. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha disposto l’esame autoptico.

Tanti i messaggi di cordoglio indirizzati al giovane: “Com’è ingiusta la vita, un ragazzo speciale e pieno di vita, anche se sarà dura dai la forza di andare avanti ai tuoi genitori. RIP”, “Eravamo una sola cosa tutti e 4 ….non riesco ad accettarlo…aiutami tu a dare la forza a tua mamma Genny bello mio, nun se po’ murì accussì! M’e distrutt”, si legge tra alcuni messaggi in memoria del giovane.

