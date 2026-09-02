Volevano consegnare droga e sim in carcere, presi 2 ‘dronisti’ di Salerno

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Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha sventato un tentativo di introdurre illecitamente sostanze stupefacenti e schede telefoniche all’interno della Casa Circondariale di Rieti, arrestando due persone, provenienti dalla provincia di Salerno. L’operazione di Polizia Giudiziaria ha preso il via dopo una segnalazione del personale della Polizia Penitenziaria addetto alla vigilanza presso la Casa Circondariale “Nuovo Complesso” di Rieti che aveva notato delle persone sospette all’esterno del penitenziario.

I dronisti di Salerno

Gli Agenti della Squadra Volante hanno, in breve tempo, individuato e bloccato due uomini, in un’area isolata ubicata nella parte posteriore al carcere, sorpresi in possesso di un drone e di due pacchi contenti delle schede SIM per smartphone e della droga, pronti per essere recapitati all’interno della struttura carceraria. I due uomini avevano in uso una stanza di un B & B reatino all’interno della quale sono state rinvenute altre sostanze stupefacenti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

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Complessivamente gli Agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato 400 grammi di hashish, 250 grammi di cocaina, 90 grammi di ketamina, nonché circa 4000 euro in contanti, probabile provento di attività illecite.

I due spacciatori sono stati arrestati e messi a disposizione della locale Autorità Giudiziaria che ne ha disposto la traduzione presso la locale Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida. Nell’ambito del procedimento penale instauratosi nei loro confronti, l’eventuale responsabilità penale verrà accertata dal Giudice. Si rappresenta che, in considerazione dell’attuale fase di indagini preliminari, le persone arrestate sono da presumersi innocenti fino a sentenza irrevocabile che ne accerti la colpevolezza.