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Il quartiere San Ferdinando si ritrova nuovamente al centro della cronaca a causa di un clima di insicurezza ormai diffuso che colpisce residenti e passanti in qualunque momento della giornata.

Accoltellato ai giardini del Molosiglio, la vittima voleva sedare una rissa tra paranze

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 agosto, un ucraino è stato accoltellato nei giardini del Molosiglio ed è ricoverato ora all’ospedale dei Pellegrini sotto osservazione. Colpito all’addome più volte. I carabinieri lo hanno ascoltato in ospedale.

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Il 57enne ha fornito alcuni elementi per ricostruire i fatti: ha spiegato che aveva provato a fare da paciere in una rissa tra due paranze di giovani e aveva avuto la peggio. Uno aveva estratto un coltello e lo aveva ferito. Poi erano fuggiti tutti. I carabinieri della Compagnia Napoli Centro erano intervenuti presso l’ospedale Pellegrini per un uomo ferito.

Il 57enne di origine ucraina era giunto presso l’ospedale con ferite da taglio all’addome. Da una prima sommaria ricostruzione pare che l’uomo sia stato colpito nei pressi dei giardini Molosiglio dopo essere intervenuto per sedare la lite. L’uomo, non in pericolo di vita, è stato operato ed è ora in prognosi riservata.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica.