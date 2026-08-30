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Accoltellato ai giardini del Molosiglio, la vittima voleva sedare una rissa tra paranze

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Accoltellato ai giardini del Molosiglio, la vittima voleva sedare una rissa tra paranze
Accoltellato ai giardini del Molosiglio, la vittima voleva sedare una rissa tra paranze
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Il quartiere San Ferdinando si ritrova nuovamente al centro della cronaca a causa di un clima di insicurezza ormai diffuso che colpisce residenti e passanti in qualunque momento della giornata.

Accoltellato ai giardini del Molosiglio, la vittima voleva sedare una rissa tra paranze

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 agosto, un ucraino è stato accoltellato nei giardini del Molosiglio ed è ricoverato ora all’ospedale dei Pellegrini sotto osservazione. Colpito all’addome più volte. I carabinieri lo hanno ascoltato in ospedale.

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Il 57enne ha fornito alcuni elementi per ricostruire i fatti: ha spiegato che aveva provato a fare da paciere in una rissa tra due paranze di giovani e aveva avuto la peggio. Uno aveva estratto un coltello e lo aveva ferito. Poi erano fuggiti tutti. I carabinieri della Compagnia Napoli Centro erano intervenuti presso l’ospedale Pellegrini per un uomo ferito.

Il 57enne di origine ucraina era giunto presso l’ospedale con ferite da taglio all’addome. Da una prima sommaria ricostruzione pare che l’uomo sia stato colpito nei pressi dei giardini Molosiglio dopo essere intervenuto per sedare la lite. L’uomo, non in pericolo di vita, è stato operato ed è ora in prognosi riservata.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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