Un boato improvviso, nel cuore della notte, rompe il silenzio e sveglia un intero quartiere. Erano da poco passate le 3 quando una violenta esplosione ha scosso la centralissima piazza Marconi, a Nola, facendo tremare finestre e serrande e richiamando l’attenzione di numerosi residenti.

Assalto al bancomat a Nola, sportello distrutto dopo l’esplosione

Nel mirino un bancomat del Monte dei Paschi di Siena, installato al piano strada di uno stabile situato nei pressi di una sala bingo. L’ordigno ha completamente distrutto l’Atm: sul posto sono stati rinvenuti detriti e parti metalliche proiettati sull’asfalto dalla forza dell’esplosione, a testimonianza della violenza dell’atto. Non risultano feriti, ma restano da valutare con attenzione i danni strutturali riportati dall’edificio.

Sono in corso verifiche tecniche per accertare eventuali criticità legate alla sicurezza dello stabile e delle attività presenti al suo interno. Al momento non è stato chiarito se i responsabili siano riusciti ad asportare del denaro prima di allontanarsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di Nola che hanno effettuato i rilievi, messo in sicurezza l’area e avviato le indagini.

L’assalto in via Aniello Palumbo a Giugliano

Assalto con doppia esplosione al bancomat della filiale della “Banca di Credito Popolare” di Giugliano, in via Aniello Palumbo e nelle immediate vicinanze di piazza Gramsci (leggi l’articolo qui).

I banditi hanno agito nella serata di ieri, mercoledì 28 gennaio, piuttosto indisturbati in quanto, complici il maltempo e la partita del Napoli in programma alle 21, molte persone erano in casa.

La filiale è ubicata di fronte al comando dei vigili urbani di Giugliano e all’ufficio delle Politiche Sociali. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza poste in zona, nella speranza che abbiano potuto riprendere i ladri in azione.

I danni, molto ingenti così come il bottino, sono ancora da quantificare. I lavori di ripristino sono già in corso, con l’area oggetto dell’assalto che è stata transennata.

Indaga la polizia.