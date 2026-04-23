Banditi scatenati nella notte, assalti da film presso tre bancomat nel Napoletano

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Tre violente esplosioni in pieno centro sono state registrate nella notte a Marigliano. Il boato è avvenuto su Corso Umberto I, davanti alla filiale della Banca Popolare di Bari, ad opera di alcuni malviventi.

Le esplosioni, come raccontano alcuni testimoni, svegliati nella notte, sono avvenute in maniera ravvicinata.

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Assalto a Marigliano, banditi fanno saltare in aria lo sportello della banca

Al momento non è chiaro cosa i malviventi siano riusciti a trafugare, ma la paura in città è tanta. Le esplosioni, infatti, hanno fatto tremare interi palazzi. Il colpo “da film” si aggiunge a quelli degli ultimi giorni.

L’episodio di oggi, però, segna un salto di livello: le esplosioni sono avvenute in pieno centro e a distanza ravvicinata, segno di un’azione più aggressiva e potenzialmente più rischiosa per la popolazione.

Gli investigatori stanno cercando di capire se dietro ci sia una stessa banda o gruppi diversi che stanno colpendo con modalità analoghe. Le tecniche cambiano – dalla forza bruta agli ordigni – ma l’obiettivo resta lo stesso: gli sportelli bancari.

Intanto cresce la preoccupazione tra cittadini e commercianti, mentre le forze dell’ordine rafforzano i controlli sul territorio. Il timore è che non si tratti di un episodio isolato, ma dell’ennesimo tassello di una strategia criminale ormai diffusa.

Assalti anche a Bacoli e Monte di Procida



Ma non solo Marigliano è stata vittima di assalti al bancomat questa notte. Alcuni sconosciuti a bordo di un’auto scura hanno tentato il furto di un ATM della Banca di Credito Popolare, in via Miseno a Bacoli. Il furto non è riuscito e non c’è stata alcuna sottrazione.

Poco dopo, stesso copione in via Pedecone, Monte di Procida. Ancora persone travisate in un’auto scura hanno tentato di sottrarre denaro da un ATM, questa volta della Banca Monte dei Paschi di Siena. Anche in questo caso il colpo non è andato a segno.

Indagini in corso per chiarire dinamica e individuare responsabili a cura dei Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli.