Catturato il ras Umberto Raia, girava armato in strada a Scampia

PUBBLICITÀ

È alta tensione a Scampia dove gli omicidi e le stese restituiscono un quadro a tinte fosche. Ieri sera gli uomini del locale commissariato e della squadra mobile hanno arrestato il 53enne Umberto Raia, non un personaggio qualunque ma lo zio dei ras Francesco e Giovanni a capo dell’omonimo gruppo dello Chalet Baku. Raia aveva con sé una pistola 9×21, casco integrale e giubbotto antiproiettile segno evidente che cercava qualcuno.

La zona dell’arresto è significativa, Raia infatti è stato intercettato a pochi metri da via Fellini dove qualche settimana fa fu ferito Mariano Abete, figlio del ras defunto Raffaele e soprattutto nipote del capoclan Arcangelo. Pochi giorni fa invece l’omicidio si è materializzato concretamente con l’uccisione di Alessandro Uccello, trucidato in via Roma verso Scampia mentre stava facendo ritorno presso il carcere di Secondigliano dove era in regime di semilibertà.

PUBBLICITÀ