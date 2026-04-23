Da condominio a “deposito” di armi e munizioni, sequestro nella “219” nel Napoletano

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Una pistola revolver modificata e una pistola semiautomatica modificata con serbatoio. Insieme alle armi anche 85 proiettili di vario calibro, un caricatore e un panetto di hashish di 47 grammi circa: è quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Brusciano impegnati in un servizio di controllo del territorio.

La pattuglia percorreva le strade del quartiere popolare “ex legge 219” quando in via De Filippo l’attenzione dei militari si è concentrata su un’area comune davanti ad una palazzina.

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Dopo un’attenta ispezione, la scoperta: all’interno di un’intercapedine, ben nascoste, erano le armi e le munizioni. Tutto il materiale è stato sequestrato. Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.

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Tre violente esplosioni in pieno centro sono state registrate nella notte a Marigliano. Il boato è avvenuto su Corso Umberto I, davanti alla filiale della Banca Popolare di Bari, ad opera di alcuni malviventi.

Le esplosioni, come raccontano alcuni testimoni, svegliati nella notte, sono avvenute in maniera ravvicinata. Al momento non è chiaro cosa i malviventi siano riusciti a trafugare, ma la paura in città è tanta. Le esplosioni, infatti, hanno fatto tremare interi palazzi. Il colpo “da film” si aggiunge a quelli degli ultimi giorni.

L’episodio di oggi, però, segna un salto di livello: le esplosioni sono avvenute in pieno centro e a distanza ravvicinata, segno di un’azione più aggressiva e potenzialmente più rischiosa per la popolazione.

Gli investigatori stanno cercando di capire se dietro ci sia una stessa banda o gruppi diversi che stanno colpendo con modalità analoghe. Le tecniche cambiano – dalla forza bruta agli ordigni – ma l’obiettivo resta lo stesso: gli sportelli bancari.

Intanto cresce la preoccupazione tra cittadini e commercianti, mentre le forze dell’ordine rafforzano i controlli sul territorio. Il timore è che non si tratti di un episodio isolato, ma dell’ennesimo tassello di una strategia criminale ormai diffusa.